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أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الاثنين

الأحد 14 يوليو 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الاثنين


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، كشف بأسماء المسافرين المتوقع سفرهم عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، غداً الاثنين.

وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إن الأسماء المراد سفرها هي من الرقم (375) حتى الرقم (828) من كشف (7/11).

وطالبت من المسافرين الالتزام بموعد سفرهم حسب الأرقام التسلسلية في الكشف، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعتهم لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

 

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