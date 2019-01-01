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أردان: عباس يحاول نزع الشرعية عن إسرائيل

الأحد 14 يوليو 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردان: عباس يحاول نزع الشرعية عن إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

هاجم جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية في الحكومة الاحتلال، اليوم الأحد، الرئيس محمود عباس وقيادات في السلطة واتهمهم بالعمل على محاولة نزع الشرعية عن "إسرائيل".

وقال أردان خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تقوي علاقاتها مع منظمات وحركات مقاطعة دولية ضد إسرائيل.

وأشار إلى أن وزارته تعمل سياسيًا للحد من خطوات حركات المقاطعة، كما تعمل على تقليل مصادر تمويلها. مدعيًا أنها نجحت في هزيمة تلك المنظمات أكثر من مرة، ولكن التحدي المتمثل في نزع الشرعية عن إسرائيل لا زال قائمًا.

وأضاف "بالنسبة لإسرائيل، ليس هناك أي جدوى من صفقة القرن، طالما أن الرئيس محمود عباس وقيادته يهدفون إلى نزع الشرعية عن إسرائيل، لذلك يجب أن نكون واقعيين"

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