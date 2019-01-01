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شرطة المرور بغزة تفعل الرادارات على طول شارع الرشيد

الأحد 14 يوليو 2019 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة المرور بغزة تفعل الرادارات على طول شارع الرشيد


غزة / سما /

فعلت شرطة المرور بغزة الرادارات على طول شارع الرشيد في محافظة غزة لضبط السرعات العالية والسائقين المتهورين.

وقال مدير شرطة المرور العميد إيهاب مهنا" نظرا للسرعات الزائدة وارتفاع معدل حوادث السير على شارع الرشيد الساحلي والتي كان آخرها وفاة الفتاة أسيل مازن نور (17 عاما) والطفل حمزة سالم الصفطاوي (7 سنوات) قررت الإدارة العامة لشرطة المرور تفعيل الرادار بشكل مكثف عبر شارع الرشيد".

وأشار مهنا أنه تم نشر لوحات تحذيرية فيما يخص السرعة الزائدة على طول الخط الساحلي في المحافظة، مهيبا بالسائقين الالتزام بالسرعة المحددة لئلا يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتوفي 34 فلسطينيا في النصف الاول من العام الجاري واصيب العشرات بجروح خطيرة نتيجة حوادث سير وقعت في قطاع غزة.

#شرطة المرور #شارع الرشيد

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