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منظمة التحرير تشيد بتصريحات مقرر الأمم المتحدة بشأن انتهاكات إسرائيل

الأحد 14 يوليو 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أشادت منظمة التحرير الفلسطينية بالتصريحات الجريئة التي ادلى بها مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك والتي وصف فيها سلوك إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بانه " يمثل إهانة للقانون الدولي الحديث.

وقالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم الاحد ان ماادلى به السيد لينك يمثل دليلا ساطعا على المخالفات المستمرة والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني بكل فئاته 

وأضافت ان إشارة المقرر الخاص الى العقبات  التي يواجهها الفلسطينيون في النظام القانوني الإسرائيلي بما يجعل حصولهم على العدل والانصاف بعيد المنال لهو تأكيد على تسييس النظام القضائي والقانوني الإسرائيلي لصالح سياسات حكومة اليمين المتطرفة .

واردف بيان الدائرة ان تصريحات السيد لينك الأخرى الخاصة بعمليات هدم البيوت وعنف المستوطنين وحالات الاحتجاز وحالات إيداع الأطفال تحت الإقامة الجبرية استنادا الى اعترافات انتزعت منهم بالاكراه ، وتلويث البيئة الفلسطينية مثل إلقاء النفايات الخطرة داخل أجزاء من المنطقة "ج" من الأرض المحتلة، وتأثير ذلك على مصادر المياه النظيفة وصحة القرى الفلسطينية القريبة، والهجوم على خدمات التعليم والعقاب الجماعي و والحصار المفروض على غزة وإلغاء الإقامات كعقوبة والقيود المفروضة على الحركة، والتوسع المستمر في المستوطنات، وتشريعات مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، واستهداف العاملين الطبيين والهجمات على الرعاية الصحية. ان كل هذه القضايا تصلح لتشكل مرافعة قانونية دامغة لإدانة اسرائيل ومحاكمتها امام المحاكم الدولية المختصة .

وختمت الدائرة بيانها بالإشارة الى ان وفدا رفيعا من دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الاخ احمد التميمي رئيس الدائرة وعضوية الاخ حسام عرفات وكيل الدائرة  التقى السيد لينك في العاصمة الاردنية – عمان يوم الخميس الفائت ووضعه في صورة الانتهاكات الاسرائيلية كافة وضرورة التحرك السريع على المستوى الاممي لمواجهتها .

#منظمة التحرير #مقرر الأمم المتحدة #انتهاكات

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