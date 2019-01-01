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جيش الاحتلال يكشف عن محاولة تنفيذ اختراق استخباراتي من قبل حماس

الأحد 14 يوليو 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يكشف عن محاولة تنفيذ اختراق استخباراتي من قبل حماس


القدس المحتلة / سما /

أبلغ جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم تلقوا رسائل غريبة من جهات غير معروفة بالنسبة لهم، بعضهم طُلب منه تصوير القواعد العسكرية التي يعملون بها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال فتح تحقيقا في البلاغات التي قدمها الجنود، وتبين أن حركة حماس هي التي تقف وراء هذه المحاولات، لجمع معلومات عن وحدات المشاة الإسرائيلية.

وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إن الرسائل وصلت من أرقام بمقدمات إسرائيلية تتبع لشركات الاتصال الإسرائيلية، وصور فتيات إسرائيليات، ما يعني أن مصدر الرسائل لا يمكن الاشتباه به بسهولة.

وقالت المصادر إن هذه ليست ظاهرة جديدة وكشف الجيش الإسرائيلي في أكثر من مرة محاولات تجسس على جنوده وقواعده العسكرية وتبين أن حماس هي من تقف وراء ذلك.

وأضافت: تمكنت حماس من الحصول على معلومات هامة من خلال تثبيت بعض الجنود لتطبيقات التواصل الاجتماعي على هواتفهم كانت حماس قد أنتجتها ومهمتها مراقبة الجنود من خلال التحكم بالكاميرا وتطبيقات التسجيل.

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