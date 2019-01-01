اللطم بهدوء في قطاع غزة ..د. كامل خالد الشامي

عند دوار أبو مازن في غرب غزة يجلس تحت حر الشمس عدد قليل من باعة الصبر، فهذا موسمه، لا يحتاج الي عناية خاصة، ولكن جمعه وتهيئته للبيع يتطلب جهدا خاصا، توقفت لأشتري القليل منه التف حولي الباعة وهم عدد قليل في هذا الوقت، اشتريت دون أن أري البضاعة من حمادة، فتي بأسلوب بهلواني، في البيت اكتشفت إنني خدعت، لم تكن الفاكهة اللذيذة مثل ما توقعت خدعني حمادة البهلواني، عادة أصبحت تشق طريقها في غزة، انه الفقر ربما !!!.

في اليوم التالي مررت من نفس المكان فوجدت عشرات الباعة تحت لهيب الشمس يريدون بيع بضاعتهم، البلدية تداهمهم أحيانا وتصادر منهم مكبرات الصوت المزعجة. الوضع مختلف الباعة منهم الحداد والسمكري والنجار والتاجر والخريج، انقطعت بهم السبل، فلجئوا الي بيع الفواكه الموسمية، أقصي ما يمكن ربحه 20 شيكل في اليوم. يقاتلون تحت لهيب الشمس من أجل البقاء، غزة تلطم بحق

كنت أتصفح المواقع فلفت انتباهي الحديث عن قائد في غزة قطع مرتبة، قطع المرتبات سيف مسلط فحتي غزة التي تنتقد قطع المرتبات أصبحت تمارس نفس المهنة، فهمت اشياءا كثيرة منها أن الشيوخ بغزة يعملون علي طريقة صوفيا، وفي رام يعملون علي طريقة صوفيا لورين، حتي وان تعددت المذاهب فالأب واحد.

رحم الله الشهيد القائد الخالد أبو عمار, حاء إليه بعض أعوان السوء واقترحوا طريقة عقاب بقطع المرتبات, نهرهم وقال لهم: المرتبات للأطفال والعجائز، عاش زعيما ومات زعيما.

في موضوع أخر قرأت عن مستشفي سيتم إنشاؤه علي منطقة معبر ابرز او ما نسميه نحن معبر العودة,الوالي في رام الله يحذر بأن هذا المستشفي هو صفقة القرن، تذكرت قصة انتشار الانترنت كيف فهمها الناس في بداياتها, اعتقد الناس أن الانترنت آنذاك هو صينية مباركة يلقي بها ولي من أولياء الله في الأرض الي السماء فتصل أثارها المباركة الي بعض المقربين ومن خلالها يتداول الناس إخبارهم, اعتقادي اليوم أن صفقة القرن هي صينية كنافة يطلقها الشيخ ترامب بصاروخ توما هوك لتصل الي غزة وبعض الأماكن التي يريد الشيخ ترامب أن يشملها برعايته.

غزة تعيش وتتنفس بصعوبة بالغة، بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية لدي المرضي لزيارة الطبيب، والمرافق الطبية ألعامه شبه خاليه من العلاجات.

الناس تموت من شدة الألم والفقر والعوز والوالي يطالب الناس ألجوعي بالصبر، علي ماذا يصبرون؟

علي أي حال منذ عدة سنوات تدور في أروقة مختلفة إنشاء ميناء ومطار ومستشفي ومنطقة صناعية بالقرب من ايريز، ويشرف علي دراساتها وزير سابق كما حدثني شخص لا يرغب بالإفصاح عن نفسه، أتمني أن لا يكون هذا الوزير هو ترامب متخفي علي شكل عالم وفاعل خير

نحن نعيش في غزة نتساقط واحدا تلو الأخر محافظين وعلي اعهد باقون. اما القيادة فهي في عيشة راضية

في النهاية أتذكر أبو توفيق تاجر الغنم، عندما كانت تنفق له عنزة من أغنامه كان ينادي: الحقي يا أم توفيق، فكانت تبدأ باللطم ما بين العصر والمغرب يواسيها أهل القرية وكان أبو توفيق يستغل لطم زوجته ليبيع أغنامه

دعونا نلطم بهدوء , لكن نحن لسنا للبيع

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