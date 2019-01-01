  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التنمية الاجتماعية تنظم ورشة توعوية حول مخاطر المخدرات

الأحد 14 يوليو 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نظمت دائرة المخدرات بوزارة التنمية الاجتماعية،صباح اليوم، لقاءً توعوياً حول آلية الوقاية من مخاطر المخدرات والجرائم الالكترونية، وذلك بالتعاون مع شرطة محافظة رام الله، وأقيم اللقاء في جمعية اللد الاجتماعية استهدف اللقاء عددا من الامهات.

وتناول اللقاء التعريف بأنواع المخدرات المنتشرة، وآلية الوقاية منها، والتعريف بمفهوم الجرائم الالكترونية والوقاية منها، وقانون الجرائم الالكترونية.

رئيس قسم المخدرات ايمان عدوي استعرضت الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال العلاج والتوعية وأشكال التعاون مع المؤسسات العاملة في المجال والدور الوقائي للوزارة في مكافحة آفة المخدرات حيث تفرد الوزارة مساحة هامة في إستراتجيتها لأجل الرعاية الاجتماعية التي تندرج تحتها قضية المخدرات، بالشراكة مع وزارة الصحة التي تتولى الدور العلاجي من هذه الآفة.

وأكدت عدوي على الدور الهام الذي تلعبه الوزارة من اجل حماية الفئات الضعيفة والمهشمة في المجتمع فهذه الفئات مؤهلة أن تقع في مستنقع المخدرات، حيث يقع ذلك ضمن رؤية الوزارة للمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع فلسطيني يتحقق فيه الرفاه والنمو والحياة الكريمة لجميع فئاته وشرائحه.

النقيب محمد نمورة دائرة النوع الاجتماعي مديرية شرطة رام الله أكد على الجاهزية العالية لجهاز الشرطة الفلسطينية للوقاية من ظاهرة المخدرات والجرائم الالكترونية، والاستعداد التام للتعاون مع كافة الشركاء للوقاية من هذه الظواهر التي تمس الامن الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.

#التنمية الاجتماعية #المخدرات

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع الرئيس عباس و فتح

الكشف عن تفاصيل ما حمله الوفد المصري لحماس بشأن المصالحة والتهدئة

فيديو.. قناة عبرية تعيد تمثيل جريمة اغتيال الامين العام لحركة الجهاد "فتحي الشقاقي"

الكاتب الدجني منتقداً خطاب القيادي فتحي حماد: إياكم والارتجال

مقتل شاب فلسطيني من غزة في اليمن

ما هي التسهيلات التي تعرضها إسرائيل مقابل استمرار التهدئة في غزة؟

سرايا القدس بعثت رسالة للاحتلال عبر الوفد المصري بشأن تهديدات نتنياهو الاخيرة مفادها..

الأخبار الرئيسية

حدود

إسرائيل و حماس في طريقهما إلى تهدئة متجددة

وفد

واللا العبري: هذه هي التسهيلات التي اقترحتها إسرائيل لغزة مقابل الهدوء

وفد

مصر طرحت تسليم قطاع غزة ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وهكذا ردت حماس ..

لهذا السبب: اسرائيل امتنعت الرد على إطلاق الصواريخ من غزة كما يحدث في كل حادث مماثل

عملية خانيونس

تغييرات كبيرة وتكتم على الاخفاقات.. تداعيات عملية خانيونس ما زال صداها يدوي في "أمان"