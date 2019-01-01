التنمية الاجتماعية تنظم ورشة توعوية حول مخاطر المخدرات

رام الله / سما /

نظمت دائرة المخدرات بوزارة التنمية الاجتماعية،صباح اليوم، لقاءً توعوياً حول آلية الوقاية من مخاطر المخدرات والجرائم الالكترونية، وذلك بالتعاون مع شرطة محافظة رام الله، وأقيم اللقاء في جمعية اللد الاجتماعية استهدف اللقاء عددا من الامهات.

وتناول اللقاء التعريف بأنواع المخدرات المنتشرة، وآلية الوقاية منها، والتعريف بمفهوم الجرائم الالكترونية والوقاية منها، وقانون الجرائم الالكترونية.

رئيس قسم المخدرات ايمان عدوي استعرضت الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال العلاج والتوعية وأشكال التعاون مع المؤسسات العاملة في المجال والدور الوقائي للوزارة في مكافحة آفة المخدرات حيث تفرد الوزارة مساحة هامة في إستراتجيتها لأجل الرعاية الاجتماعية التي تندرج تحتها قضية المخدرات، بالشراكة مع وزارة الصحة التي تتولى الدور العلاجي من هذه الآفة.

وأكدت عدوي على الدور الهام الذي تلعبه الوزارة من اجل حماية الفئات الضعيفة والمهشمة في المجتمع فهذه الفئات مؤهلة أن تقع في مستنقع المخدرات، حيث يقع ذلك ضمن رؤية الوزارة للمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع فلسطيني يتحقق فيه الرفاه والنمو والحياة الكريمة لجميع فئاته وشرائحه.

النقيب محمد نمورة دائرة النوع الاجتماعي مديرية شرطة رام الله أكد على الجاهزية العالية لجهاز الشرطة الفلسطينية للوقاية من ظاهرة المخدرات والجرائم الالكترونية، والاستعداد التام للتعاون مع كافة الشركاء للوقاية من هذه الظواهر التي تمس الامن الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.