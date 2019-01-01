  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تجميد "مشاريع أمنية" لعدة مستوطنات بالضفة

الأحد 14 يوليو 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تجميد "مشاريع أمنية" لعدة مستوطنات بالضفة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أنه تم تجميد عشرات "المشاريع الأمنية" لعدة مستوطنات بالضفة الغربية بسبب خلافات بين وزارتي الجيش والمالية في حكومة الاحتلال.

وترجع الخلافات إلى أزمة مالية في الموازانات العامة للوزارات رغم المصادقة على نقل 85 مليون شيكل لصالح تلك المشاريع، حيث لم يتم تحويل سوى 20 مليون شيكل من المبلغ الإجمالي في موازنة 2019.

وأشارت إلى أنه كان هناك وعود لمجالس المستوطنات بنقل ما تبقى من المبلغ في غضون أيام، إلا أنه منذ أسابيع لم يتم نقل أي مبالغ جديدة.

وتستهدف المشاريع مستوطنة "بيت حجاي"، و"شيلو" "وهار براخا".

وتسببت الأزمة بشلل كامل لعمليات الصيانة المستمرة داخل المستوطنات الأخرى مثل الكاميرات وأنظة الإنذار وغيرها.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل ما حمله الوفد المصري لحماس بشأن المصالحة والتهدئة

فيديو.. قناة عبرية تعيد تمثيل جريمة اغتيال الامين العام لحركة الجهاد "فتحي الشقاقي"

مقتل شاب فلسطيني من غزة في اليمن

الكاتب الدجني منتقداً خطاب القيادي فتحي حماد: إياكم والارتجال

ما هي التسهيلات التي تعرضها إسرائيل مقابل استمرار التهدئة في غزة؟

سرايا القدس بعثت رسالة للاحتلال عبر الوفد المصري بشأن تهديدات نتنياهو الاخيرة مفادها..

اجتماع ثان بين قيادة حركة حماس و الوفد المصري

الأخبار الرئيسية

وفد

واللا العبري: هذه هي التسهيلات التي اقترحتها إسرائيل لغزة مقابل الهدوء

وفد

مصر طرحت تسليم قطاع غزة ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وهكذا ردت حماس ..

لهذا السبب: اسرائيل امتنعت الرد على إطلاق الصواريخ من غزة كما يحدث في كل حادث مماثل

عملية خانيونس

تغييرات كبيرة وتكتم على الاخفاقات.. تداعيات عملية خانيونس ما زال صداها يدوي في "أمان"

الرئيس والوفد المصري

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع الرئيس عباس وحركة فتح