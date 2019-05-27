حمدونة : الأسير المضرب عز الدين في أوضاع صحية صعبة

غزة / سما /

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة اليوم الأحد المؤسسات الدولية والحقوقية والصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الاسير جعفر عز الدين المضرب عن الطعام منذ 29 يوما ، والعمل على انقاذ حياته بعد وصول معلومات من محامين فلسطينيين عن تدهور وضعه الصحي بشكل كبير .

وقال د. حمدونة أن الأسير عز الدين يعاني من امراض مزمنة قبل اعتقاله الامر الذي انعكس على وضعه الصحي العام ، ويعانى الآن نتيجة الاضراب من انخفاض في الوزن والسكر والضغط ، ويعانى من آلام حادة في المفاصل والخاصرة اليسرى جهة الكلى، ومن صداع حاد بالرأس ودوخة مستمرة، .

وطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام ، وإغلاق ملف الإعتقال الاداري وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يتعرض له الأسرى المضربين، وتوجه بمناشدة إلى اللجنة الدولية لصليب الأحمر بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لتحقيق الافراج عنهم، وطالب الأمم المتحدة للتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراحهم.

جدير بالذكر أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية قد أصدرت بحق الأسير المضرب عز الدين حكماً بتاريخ 27/05/2019 بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل ، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه يوم الأحد 16/06/2019م إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني حولته للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر بدون أي اتهام.