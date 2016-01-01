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التربية تشرع بتحكيم مسابقة معلم فلسطين لعام 2019

الأحد 14 يوليو 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

شرعت وزارة التربية والتعليم بعملية التحكيم في مسابقة معلم فلسطين لعام 2019، إذ عقدت لجنة التحكيم اجتماعها الأول في مقر هيئة تطوير مهنة التعليم.

وتهدف المسابقة والتي أطلقتها الوزارة عام 2016 إلى تحفيز المعلمين على الاهتمام بأبرز مدخلات النّظام التَّعليمي، وتوفير حاضنة للاهتمام بما يقدمه المعلمون، وزيادة الدافعيّة لتوظيف المعلمين إمكانياتهم كلها لصالح إحداث الفارق المنشود، الذي من شأنه الانعكاس مباشرة على نوعية التّعليم، إلى جانب فتح الأفق للمنافسة في مسابقات عالمية وإقليمية في مجال التَّعليم.

من جهته؛ استعرض منسق اللجنة ومسؤول الإعلام والتوعية في هيئة تطوير مهنة التعليم رائد حامد خطة المسابقة، وآلية الترشيح، ومن ثم ناقش الأعضاء آلية التحكيم ونماذجه.

وتضم لجنة التحكيم كلا من رائد حامد منسقا ومحكما، وعضوية كل من: معتز عصفور من الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، ورائدة الشعيبي من مركز إبداع المعلم، وأستاذة التربية في جامعة القدس إيناس ناصر، وأستاذ التربية في جامعة بيرزيت عبد الله بشارات.

يُشار إلى أنه حصل على اللقب في المسابقة العام 2016، كل من المعلمتين عبير قنيبي وآلاء رشيد، وفي عام 2017 المعلمتين رنا زيادة وازدهار أبو ظاهر، وفي العام 2018 المعلمة زينة صانوري.

#التربية والتعليم

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