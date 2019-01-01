دنيا بطمة تهاجم محمد عساف مجددًا : أشمئز من اسمه ولا أطيقه"

وكالات / سما /

هاجمت الفنانة المغربية دنيا بطمة، الفنان الفلسطيني محمد عساف، مجددًا، وردت على تصريحاته الأخيرة.

وكان النجم الفلسطيني محد عساف قد ألقى بتصريحات في مهرجان موازين حول خلافه مع الفنانة المغربية.

وقالت بطمة إن الصحفيين طرحوا سؤالًا على عساف حول خلافاتهما “لقلة أعماله الفنية”.

وهاجمت بطمة عساف قائلة إنها “تشمئز عند سماع اسم محمد عساف، وبأنها لا تطيقه”.

وقابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر بانتقادات واسعة وردود قاسية.

واعتبر كثير من رواد هذه المواقع أن تلك التصريحات “سيئة” و”غير محترمة”، خصوصًا في ظل إعلان النجم الفلسطيني عن مسامحته لها عن كل ما صدر سابقًا عنها بحقه.

وخلال مهرجان موازين، قال محمد عساف إنه سامح الفنانة المغربية على كل ما صدر منها مسبقًا، ذاكرًا أنه لا يمانع طي صفحة الخلافات القديمة بينهما. وتابع تصريحاته قائلًا: “بطمة من الأصوات الجميلة، وأنا سامحتك رغم كل ما تقوليه عني”.