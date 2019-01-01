انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال حزيران

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.48% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة مع شهر أيار 2019، بواقع 1.26% في قطاع غزة، وبمقدار 0.34% في الضفة الغربية، وبانخفاضٍ طفيفٍ مقداره 0.01% في القدس.

السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 14.30%، وأسعار البيض بمقدار 9.39%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.00%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.31%، وأسعار الدرنيات بمقدار 3.34%، على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.11%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 1.96%، وأسعار دقيق الحبوب بنسبة 1.25%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.86%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2019 مع شهر حزيران 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.39%، بواقع 1.87% في القدس، وبنسبة 1.02% في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبمقارنة البيانات للنصف الأول من العام 2019، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 1.41% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 1.78% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.08% في القدس، وبنسبة 0.52% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.26% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة مع شهر أيار 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 16.40%، وأسعار البيض بمقدار 14.16%، وأسعار الدرنيات بمقدار 7.22%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.00%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.51%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.35%، وأسعار الغاز بمقدار 2.32%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 7.96%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 5.98%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 3.12%، وأسعار الأرز بنسبة 1.22%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.04%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.34% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة مع شهر أيار 2019، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 14.10%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.79%، وأسعار البيض بمقدار 7.99%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.57%، وأسعار الدرنيات بمقدار 1.66%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.13%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.02%، وأسعار دقيق الحبوب بنسبة 2.10%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة مع شهر أيار 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 15.36%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 11.27%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.94%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.51%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.09%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.39%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.35%، على الرغم من ارتفاع أسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 3.95%، وأسعار البيض بنسبة 3.25%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.49%، وأسعار الأرز بنسبة 1.46%.

تنويه:

• تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.

• تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.

ملاحظات:

*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

**البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.