مسيرات مناهضة في "يوم لحوم الكلاب" بكوريا الجنوبية

وكالات / سما /

تظاهر العشرات من الأشخاص الذين يعارضون استهلاك لحوم الكلاب، بينهم الممثلة الأميركية كيم باسنغر، في سول خلال إحياء "يوم لحوم الكلاب" في كوريا الجنوبية.

ووقف حوالي 20 على الجانب الآخر داعين لإضفاء الشرعية على استهلاك لحوم الكلاب. ولم تصدر تقارير عن وقوع أعمال عنف.

وبموجب اعتقاد تقليدي، الجمعة هو أول أكثر ثلاثة أيام حرارة في كوريا الجنوبية. ويظن كثير من الكوريين الجنوبيين أن تناول لحوم الكلاب أو حساء الدجاج في تلك الأيام الثلاثة يمنحهم القوة للتغلب على الحرارة.

وقالت باسنغر: "علينا إنهاء هذه القسوة على هذا الكوكب".

تجدر الإشارة إلى أن لحم الكلاب ليس قانونيا ولا محظورا صراحة في كوريا الجنوبية، لكن مطاعم لحوم الكلاب تشهد إقبالا متراجعا في السنوات الأخيرة.