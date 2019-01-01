يعلون: سنطبق السيادة على الضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

قال موشيه يعلون أحد قادة ائتلاف حزب أزرق - أبيض، اليوم الأحد، إن حزبه سيعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وخاصةً المستوطنات.

وأوضح يعلون وزير الجيش الأسبق، في مقابلة مع قناة 13 العبرية، أن حزبه لا ينوي الترشح للانتخابات في قائمة واحدة مع حزب أيهود باراك بسبب اختلافات في الرأي حول الصراع مع الفلسطينيين مذكرًا بمواقف باراك المماثلة لرؤية رئيس الوزراء الأسبق اسحاق رابين حول إقامة كيان للفلسطينيين أقل من دولة وبدون حدود 1967.

وهاجم يعلون، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب مسؤوليته عن الأزمة التي تعيشها "إسرائيل" حاليًا متهمًا إياه بمحاولة إنقاذ نفسه من المحاكمة بأي ثمن كان.

وشدد على ضرورة "إنقاذ الدولة" في ظل أزمة القيادة الحالية في "إسرائيل" معتبرًا أن حزب أزرق- أبيض يمثل الحكومة البديلة القادرة على النجاح وإعادة "إسرائيل" لمكانتها.