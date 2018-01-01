  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة "نجمة يوتيوب" في حادث اصطدام

الأحد 14 يوليو 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "نجمة يوتيوب" في حادث اصطدام


وكالات / سما /

بعد مرور نحو 48 ساعة كشفت السلطات البريطانية عن هوية ضحية حادث تصادم بشع، وتبين أنها نجمة قناة على يوتيوب ومقدمة برامج تلفزيونية تبلغ من العمر 36 عاما.

وأوضحت السلطات أن الضحية هي إميلي هارتريدج، مشيرة إلى أنها توفيت في مكان الحادث على دوار "كوينز سيركوس" في منطقة باترسي في العاصمة البريطانية، فيما يعتقد أنه أول حادث من نوعه في بريطانيا.

ولقيت الراحلة مصرعها إثر اصطدام بين شاحنة ضخمة وسكوتر كهربائي كانت تستخدمه للتنقل.

وعبر الآلاف عن حزنهم وتعازيهم وصدمتهم لوفاة هارتريدج عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة ديلي تليغراف البريطانية.

وكانت هارتريدج تمكنت من تحقيق أكثر من 350 ألف مشترك لقناتها على يوتيوب، التي تنشر فيها مقاطع فيديو خاصة بنمط الحياة واللياقة البدنية والسفر، قبل أن تنتقل إلى التلفزيون وتقدم مسلسلا للقناة الرابعة بشأن كيفية التعامل بعد سن الثلاثين.

أما في حسابها على إنستغرام، فقد بلغ عدد المشتركين حتى صباح السبت حوالي 44000، حيث نشر فيه خبرا بشأن تعرضها لحادث مروري أدى إلى وفاتها.

وعلى الرغم من الحادث القاتل الذي وقع بالقرب من منزلها في لندن، فإنه لم تتم أي اعتقالات حتى الآن.

وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف لندن "لقد أرسلنا فريقا طبيا وطاقمين للإسعاف وضابط الاستجابة للحوادث في السيارات إلى مكان الحادث"، مضيفة أنه على الرغم من وصول الفريق إلى مكان الحادث بعد أقل من 3 دقائق إلا إن الجهود المكثفة التي بذلها المسعفون لم تثمر، وأعلن عن وفاة هارتريدج في مكان الحادث.

الجدير بالذكر أن سائق دراجة هوائية كان قد قتل في المنطقة نفسها في يوليو 2018 بعد إصابته بشاحنة نفايات.

#نجمة يوتيوب #حادث

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل ما حمله الوفد المصري لحماس بشأن المصالحة والتهدئة

فيديو.. قناة عبرية تعيد تمثيل جريمة اغتيال الامين العام لحركة الجهاد "فتحي الشقاقي"

نتنياهو: الجيش ينتظر مني ضوءاً أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس ولن نقبل وساطات

مقتل شاب فلسطيني من غزة في اليمن

الكاتب الدجني منتقداً خطاب القيادي فتحي حماد: إياكم والارتجال

ما هي التسهيلات التي تعرضها إسرائيل مقابل استمرار التهدئة في غزة؟

سرايا القدس بعثت رسالة للاحتلال عبر الوفد المصري بشأن تهديدات نتنياهو الاخيرة مفادها..

الأخبار الرئيسية

وفد

واللا العبري: هذه هي التسهيلات التي اقترحتها إسرائيل لغزة مقابل الهدوء

وفد

مصر طرحت تسليم قطاع غزة ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وهكذا ردت حماس ..

لهذا السبب: اسرائيل امتنعت الرد على إطلاق الصواريخ من غزة كما يحدث في كل حادث مماثل

عملية خانيونس

تغييرات كبيرة وتكتم على الاخفاقات.. تداعيات عملية خانيونس ما زال صداها يدوي في "أمان"

الرئيس والوفد المصري

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع الرئيس عباس وحركة فتح