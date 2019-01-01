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"هواوي" تكشف عن أول هاتف ذكي لشبكة الجيل الخامس

الأحد 14 يوليو 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هواوي" تكشف عن أول هاتف ذكي لشبكة الجيل الخامس


وكالات / سما /

كشفت شركة هواوي الصينية ، عملاق التكنولوجيا والهواتف الذكية، عن هاتفها الذكي الأول المزود بتقنية الجيل الخامس "هواوي ميت 20 إكس"، يوم الخميس للمستهلكين الكويتيين.

وفي حفل الإعلان عن الهاتف، الذي أقيم في مركز تسوق "لأفنيوز مول"، وهو أكبر مركز تجاري في الكويت، قال جيانغ قوانغ آو، المدير العام للمكتب التمثيلي للمستهلكين في الكويت، إن الهاتف الجديد يمثل ثورة في مجال التكنولوجيا والابتكار في العالم.

وأوضح جيانغ أن "هذا الحدث يمكّن العملاء من الاستمتاع بالأداء الأفضل في فئته وأفضل شبكة من الجيل الخامس مع خدمات فائقة السرعة وبأقل زمن وصول."

وسيكون الهاتف متاحا في الكويت اعتبارا من 18 يوليو الجاري.

وفي حديثه لوكالة أنباء "شينخوا"، قال حيدر علي (24 عاما)، الذي يعمل في قسم التسويق في شركة اتصالات كويتية، إن هاتف هواوي الذكي الجديد الذي تدعمه شبكة الجيل الخامس، له ميزات رائعة حقا.

وأضاف علي "جربته وهو رائع حقا مع خدمة عالية السرعة. أوصي الناس بتجربتها."

ومن جانبه، قال فهد مهاوش، وهو بائع يبلغ من العمر 29 عاما، إن الهاتف الجديد يعد أول هاتف ذكي فائق السرعة يصل إلى الكويت حيث يتمتع بشاشة 7.2 بوصة وهي أفضل بالنسبة لهواة الألعاب ويمكن استخدامها كجهاز لوحي.

وعبّر محمد فؤاد، الطالب البالغ من العمر 22 عاما، عن سعادته قائلا "لقد حضرت الحدث لمشاهدة الهاتف الذكي الذي تدعمه شبكة الجيل الخامس. إنه لأمر مدهش أن يدعم التكنولوجيا الجديدة ويضم حزمة المزايا الكاملة في مكان واحد."

#هواوي #الجيل الخامس

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