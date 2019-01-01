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شرطة الاحتلال تفرغ محتويات مصلى باب الرحمة

الأحد 14 يوليو 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تفرغ محتويات مصلى باب الرحمة


القدس المحتلة / سما /

أفاد شهود عيان من داخل المسجد الأقصى المبارك، بأن شرطة الاحتلال الخاصة اقتحمت فجر اليوم الأحد، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بإخراج القواطع الخشبية الموجودة فيه.

يُشار إلى أن المصلين أعادوا يوم الجمعة هذه القواطع الى المصلى.

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية  أن أفراد من شرطة الاحتلال اقتحموا مصلى باب الرحمة قبل موعد صلاة الفجر، وأخرجوا منه السواتر الخشبية المخصصة لفصل صفوف الرجال عن النساء داخل المصلى، وخزانة الأحذية، وقاموا بوضعها على بعد عدة أمتار عن المصلى .

ووصف الدبس تصرفات الشرطة بالعمل الجبان، لافتا أن الاسبوع الماضي تم اخراج بعض محتويات مصلى باب الرحمة، وأعيدت مكانها داخل المصلى، محذرا الدبس من خطورة الاقتحامات المتكررة للمصلى واخراج بعض المحتويات الضرورية منه.

وفتحت دائرة الاوقاف الاسلامية الاسبوع الماضي تحقيقا وشكلت لجنة رسمية لمعرفة من قام بإخراج محتويات المصلى بتاريخ السابع والتاسع من شهر تموز الجاري، حيث كان يتم اقتحامه واخراج محتوياته قبل موعد صلاة الفجر، لتتضح الصورة اليوم بأن من قام بتفريغ بعض محتويات المصلى هي شرطة الاحتلال، وتم تصويرهم اليوم.

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