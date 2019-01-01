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ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح

الأحد 14 يوليو 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح


وكالات / سما /

بات تحسين الوظائف الإداركية للدماغ ممكناً للمراهقين، الذين يعانون من السمنة المفرطة، وذلك عبر رذاذ الإنسولين الأنفي.

تلك النتائج توصلت لها دراسة أميركية حديثة لكلية الطب بجامعة ييل في كونيتيكت Yale School of Medicine in Connecticut .

اعتمدت الدراسة على نتائج سابقة أثبتت قدرة الأنسولين على الانتقال مباشرة إلى المخ والتأثير على مناطق الشهية والذاكرة.

ومن خلال تعريض مجموعة من المراهقين لاستنشاق الأنسولين، أظهرت النتائج الأولية تحسن أداء مهمة الذاكرة لديهم.

وكشفت الدراسة أيضا عن تأثير آخر للأنسولين، خاصة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، حيث حذر الباحثون من أن الدماغ ربما يصبح مقاوماً للأنسولين، وكذلك قد تنخفض الذاكرة، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف.

كما أن جمعية الزهايمر، في أحد بحوثها أكدت أن الأوعية الدموية التالفة والالتهابات يمكن أن تسهم في أمراض الدماغ المرتبطة بالعمر، ما يفتح الباب أيضا للإجابة على تشخيصات أخرى ترتبط بمستويات الدهون في الجسم وقدرتها على التأثير على الوظائف الإدراكية.

#الأنسولين الأنفي #الإدراك

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