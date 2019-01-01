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لاعب الشجاعية تاسع صفقات التفاح الصيفية

الأحد 14 يوليو 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب الشجاعية تاسع صفقات التفاح الصيفية


غزة / سما /

كشف نادي التفاح عن تاسع صفقاته في الانتقالات الصيفية, تمهيدا للظهور مع الفريق في دوري الدرجة الأولى بدءا من الموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكد التفاح تعاقده مع نصر أبو عصر مدة موسم واحد قادما من الشجاعية, ليكون تاسع صفقات الفريق بعد عبد الرحمن سلمان, ومحمود أبو طبق, وفادي عوض الله, وأحمد عثمان, ومازن المدهون, وسائد أبو فارس, وعمرو عطا الله, وهيثم الشريف.

ويسعى التفاح لتعزيز صفوفه قبل انطلاق دوري الأولى, في ظل رغبة الفريق بالعودة للدرجة الممتازة وتحقيق نتائج أفضل خلال الموسم المقبل.

يشار إلى أن التفاح أعلن عن تشكيل لجنة للتعاقدات منذ حوالي شهرين, وتضم المشرف الرياضي أسامة حسونة, والمدرب بسام أبو الصادق, وأمين الصندوق رامي غزال.

#نادي التفاح #نصر أبو عصر

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