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اعتقال 4 مواطنين بالضفة

الأحد 14 يوليو 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 4 مواطنين بالضفة


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد شوكة من منطقة المدبسة في بيت لحم، والمواطنين منذر التعامرة وعبد الرحمن غيث من الخليل.

كما جرى اعتقال الفتى محمد أبو الرب من بلدة جلبون شرق جنين.

واندلعت مواجهات في الحي الجنوبي بطولكرم، تزامنت مع اقتحام منزل الأسير المحرر نصر الجابر بالمدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل الأهالي في قرية رأس كركر غرب رام الله. 

كما نصبت حاجزًا على مدخل بلدة ديرإستيا شمال غرب سلفيت، عقب تضرر حافلة إسرائيلية جراء رشقها بالحجارة في المنطقة.

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