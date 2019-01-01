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لقاءات مثيرة في كأس السلة

الأحد 14 يوليو 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لقاءات مثيرة في كأس السلة


غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة السبت, قرعة بطولة كأس فلسطين للمحافظات الجنوبية "الشهيد غسان كنفاني", التي تجري برعاية مؤسسة أمواج الرياضية.

وحضر سحب القرعة عبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج الرياضية, وأعضاء اتحاد السلة, ومندوبو الأندية المشاركة.

وتنطلق البطولة في الخامس والعشرين من يوليو الجاري, حيث يلعب كل فريق 3 مباريات ضمن دور المجموعات, على أن يصعد الأول والثاني للمربع الذهبي.

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

المجموعة الأولى:

- غزة الرياضي.

- خدمات البريج.

- خدمات رفح.

- خدمات خانيونس.

المجموعة الثانية:

- شباب المغازي.

- خدمات دير البلح.

- خدمات المغازي.

- جمعية الشبان المسيحية.

#كأس السلة

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