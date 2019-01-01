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واللا العبري: هذه هي التسهيلات التي اقترحتها إسرائيل لغزة مقابل الهدوء

الأحد 14 يوليو 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: هذه هي التسهيلات التي اقترحتها إسرائيل لغزة مقابل الهدوء


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل اقترحت على الفصائل بغزة، عبر الوسيط المصري، سلسلة تسهيلات جديدة، مقابل الهدوء.

وقال الموقع العبري، إن التسهيلات تشمل دخول الأموال القطرية، لإنشاء منطقة صناعية لتشغيل 5 آلاف عامل فلسطيني، وانشاء محطة توليد كهرباء، والموافقة على ادخال المساعدات الطبية، وتسهيلات للعمال والصيادين.

وأضاف الموقع العبري، أن هدف هذه التسهيلات، هو ابعاد شبح التصعيد عن الجنوب، والحفاظ على حالة من الهدوء على حدود قطاع غزة.

ووفقا للموقع العبري، فهناك مصلحة مشتركة لإسرائيل ومصر، للتوصل الى حالة هدوء داخل قطاع غزة، ووقف محاولات التهريب من سيناء.

وأشار الموقع، الى أن هناك تقدم بطيء بالمباحثات التي تجري بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية، وأن فشل هذه المباحثات سيؤدي لعودة التصعيد من جديد.

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