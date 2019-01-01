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خاميس يفضل أتلتيكو مدريد على نابولي

الأحد 14 يوليو 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خاميس يفضل أتلتيكو مدريد على نابولي


وكالات / سما /

يشعر لاعب خط وسط ريال مدريد خاميس رودريجيز بالإحباط بسبب رفض نابولي دفع ما يطلبه النادي الملكي لتسهيل خروجه، ويريد الآن الانضمام إلى أتلتيكو مدريد بدلاً من النادي الإيطالي، وفقاً لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وصرح كل من رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، والمدرب كارلو أنشيلوتي، في نهاية هذا الأسبوع بأن المفاوضات مع ريال مدريد معقدة، ولن تحل قريبًا ، وأنهم قد يركزون على أهداف أخرى.

ويرفض ريال مدريد خروج اللاعب في فترة إعارة جديدة، ويريد بيعه بشكل نهائي هذا الصيف مقابل 42 مليون يورو، وهو مبلغ أتليتكو مدريد على استعداد لتلبيته خصوصاً بعد أرباحه الكبيرة من انتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة.

وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، خاميس يريد الآن اللعب مع أتلتيكو دييجو سيميوني، مما سيسمح له أيضًا بالحفاظ على منزله في مدريد.

ومع ذلك ، سيحاول ريال مدريد كل ما في وسعه لمنعه من الانتقال إلى منافسهم المباشر في المدينة ويفضلون البيع إلى نابولي.

#خاميس رودريغز #نابولي #أتلتيكو مدريد

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