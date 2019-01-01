بينيت يرفض اقتراحا من نتنياهو حول مشاركته بالانتخابات المقبلة

القدس المحتلة / سما /

أكد زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت، رفضه مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة مقابل تعيينه سفيرًا لدى الأمم المتحدة.

وقال الحزب في بيان له، اليوم الأحد، إنه سيخوض الانتخابات بكل قوة للمشاركة في الحكومة الجديدة.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت في وقت سابق من صباح اليوم، أن نتنياهو اقترح على بينيت، تعيينه سفيرًا لدى الأمم المتحدة مقابل عدم ترشحه كحزب مستقل في الانتخابات القادمة.

وأشارت مصادر مقربة من بينيت والليكود إلى أن ذلك جاء بعد انتهاء ولاية السفير الحالي داني دانون، لافتةً إلى أن نتنياهو يريد منع حزب اليمين الجديد من الترشح كحزب مستقل في الانتخابات.