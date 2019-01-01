بوجبا يرفض الحديث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

رفض بول بوجبا نجم فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الحديث إلى وسائل الإعلام التي حاولت أخذ بعض الكلمات منه عقب نهاية مباراة بيرث الودية.

ويخوض الشياطين الحمر معسكرهم الإعدادي للموسم الجديد في أستراليا، ولعبوا أول مباراة ضد بيرث جلوري، واستطاع تحقيق انتصار سهل بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

مانشستر يونايتد لعب بتشكيلتين مختلفتين على مدار شوطي المباراة، وقدم أداء لا بأس به أمام خصم متواضع اكتفى بالدفاع طوال اللقاء ولكن لاعبي أحمر مانشستر تمكنوا من فك الطلاسم الدفاعية بهدفين.

سجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد ماركوس راشفورد المهاجم الإنجليزي الشاب من صناعة بول بوجبا، بينما سجل الهدف الثاني لاعب الوسط الصاعد جايمس جارنر.

بوجبا شارك في الشوط الثاني وتمكن من صناعة هدف راشفورد، وبعد نهاية المباراة، لم يرد الحديث عن مستقبله، حيث قال “من يحتاج إلى الكلام؟ لا حاجة لذلك !”.

يأتي هذا بعدما أعلن وكيله مينو رايولا عن رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف، ويرتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ويخوض الفريق المانشستراوي مباراته الثانية في الجولة التحضيرية أمام ليدز يونايتد وذلك في أستراليا كذلك، قبل المغادرة لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي.