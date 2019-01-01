جوزيه مورينيو : جائع للعودة إلى عالم التدريب ولكن!

وكالات / سما /

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق عن رغبته في العودة لعالم التدريب من جديد، مشيرًا إلى أنه ينتظر المشروع الصحيح للانضمام إليه.

وكان جوزيه مورينيو قد تعرض للإقالة من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد شهر 12 الماضي بسبب سوء النتائج، ومنذ ذلك التوقيت وهو بعيد عن التدريب.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي بتدريب فريق إيفرتون الإنجليزي، وجوانجزو الصيني، ولكنه كما ذكر يبحث عن المشروع الصحيح، وأيضًا رفض التعليق على تولي فرانك لامبارد تدريب تشيلسي الإنجليزي.

وتحدث جوزيه مورينيو في تصريح خاص لشبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “هل لامبارد هو المناسب لتولي قيادة تشيلسي؟ لن أتحدث عن كرة القدم الآن”.

وأضاف “هل أنا جائع للعودة للتدريب؟ بالطبع أنا جائع، ولكني انتظر المشروع الصحيح، والنادي الصحيح للانتقال إليه”.

وتابع “وفي الوقت نفسه، أقوم بالعديد من الأشياء التي أحبها، واستمتع بها، بالتأكيد أفضل العمل التدريبي، ولكنني أحب أيضًا الرياضات الأخرى”.

الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو قد صرح منذ فترة عن رغبته في تغيير وجهته بتدريب المنتخبات الوطنية.