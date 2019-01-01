  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جوزيه مورينيو : جائع للعودة إلى عالم التدريب ولكن!

الأحد 14 يوليو 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوزيه مورينيو : جائع للعودة إلى عالم التدريب ولكن!


وكالات / سما /

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق عن رغبته في العودة لعالم التدريب من جديد، مشيرًا إلى أنه ينتظر المشروع الصحيح للانضمام إليه.

وكان جوزيه مورينيو قد تعرض للإقالة من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد شهر 12 الماضي بسبب سوء النتائج، ومنذ ذلك التوقيت وهو بعيد عن التدريب.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي بتدريب فريق إيفرتون الإنجليزي، وجوانجزو الصيني، ولكنه كما ذكر يبحث عن المشروع الصحيح، وأيضًا رفض التعليق على تولي فرانك لامبارد تدريب تشيلسي الإنجليزي.

وتحدث جوزيه مورينيو في تصريح خاص لشبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “هل لامبارد هو المناسب لتولي قيادة تشيلسي؟ لن أتحدث عن كرة القدم الآن”.

وأضاف “هل أنا جائع للعودة للتدريب؟ بالطبع أنا جائع، ولكني انتظر المشروع الصحيح، والنادي الصحيح للانتقال إليه”.

وتابع “وفي الوقت نفسه، أقوم بالعديد من الأشياء التي أحبها، واستمتع بها، بالتأكيد أفضل العمل التدريبي، ولكنني أحب أيضًا الرياضات الأخرى”.

الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو قد صرح منذ فترة عن رغبته في تغيير وجهته بتدريب المنتخبات الوطنية.

#جوزيه مورينيو #التدريب

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل ما حمله الوفد المصري لحماس بشأن المصالحة والتهدئة

نتنياهو: الجيش ينتظر مني ضوءاً أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس ولن نقبل وساطات

فيديو.. قناة عبرية تعيد تمثيل جريمة اغتيال الامين العام لحركة الجهاد "فتحي الشقاقي"

مقتل شاب فلسطيني من غزة في اليمن

الكاتب الدجني منتقداً خطاب القيادي فتحي حماد: إياكم والارتجال

ما هي التسهيلات التي تعرضها إسرائيل مقابل استمرار التهدئة في غزة؟

سرايا القدس بعثت رسالة للاحتلال عبر الوفد المصري بشأن تهديدات نتنياهو الاخيرة مفادها..

الأخبار الرئيسية

وفد

واللا العبري: هذه هي التسهيلات التي اقترحتها إسرائيل لغزة مقابل الهدوء

وفد

مصر طرحت تسليم قطاع غزة ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وهكذا ردت حماس ..

لهذا السبب: اسرائيل امتنعت الرد على إطلاق الصواريخ من غزة كما يحدث في كل حادث مماثل

عملية خانيونس

تغييرات كبيرة وتكتم على الاخفاقات.. تداعيات عملية خانيونس ما زال صداها يدوي في "أمان"

الرئيس والوفد المصري

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع الرئيس عباس وحركة فتح