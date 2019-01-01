برشلونة يقدم أول عرض رسمي للتعاقد مع نيمار

وكالات / سما /

يبدو فعلاً أن نادي برشلونة، يتعامل مع صفقة نيمار دا سيلفا على محمل الجد، حيث بدأ الفريق الكتالوني أولى خطوات التوقيع مع النجم البرازيلي بتقديمه لعرضٍ رسمي.

وقال موقع (le 10 sport) الفرنسي، أن برشلونة قدم أول عرض رسمي للتعاقد مع نيمار دا سيلفا، اليوم السبت، وذلك بعد انتهائه من عملية التوقيع مع أنطوان جريزمان، والتي شغلت حيزاً كبيراً من وقت مسؤولي البارسا خلال الفترة الماضية.

وأضاف الموقع المذكور، أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان، صفقة تبادلية ينتقل بموجبها فيليب كوتينيو إلى حديقة الأمراء، ونيمار دا سيلفا إلى الكامب نو، بدون إضافة أي أموال.

وأشار الموقع، إلى أن النادي الكتالوني ينتظر رداً من باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يفكر فيه مسؤولو هذا الأخير في طريقة سليمة لإدارة العملية.

ومن المقرر أن يصل النجم البرازيلي إلى باريس، غداً الأحد، للحاق باستعدادات فريقه للموسم الجديد، يوم الإثنين، وكذلك لعقد جلسة مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية.