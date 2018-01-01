رئيس الاتحاد السنغالي يحرض ماني على الانتقال لـ ريال مدريد !

وكالات / سما /

حث السيد ساي سيك رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ساديو ماني نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي على مغادرة أنفيلد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويقدم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً موسماً كبيراً سواء مع الريدز والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، أو منتخب السنغال والوصول معه إلى الدور نصف النهائي لمواجهة منتخب تونس.

كما كشف رئيس الاتحاد السنغالي عن وجود عرض بالفعل من جانب النادي الملكي للحصول على خدمات هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، بالمشاركة مع محمد صلاح وأوباميانج، حيث صرح لصحيفة دايلي ميرور البريطانية الشهيرة قائلاً “هو، إلى جانب صلاح وفيرمينو، رائعون، ولكن هذه هي كرة القدم، ولقد ربحوا دوري الأبطال الموسم الماضي ولديه فرصة الذهاب إلى ريال مدريد”.

وأضاف “وبالنسبة لي، حتى مع كوني مشجعاً لبرشلونة، مدريد هو أفضل نادٍ في العالم. ماني يجب أن يدرس العرض بجدية”.

ويُعد ماني هدفاً قديماً للمدير الفني للريال، زين الدين زيدان، حيث لطالما كان أسطورة الكرة الفرنسية داعماً لصاحب القميص رقم 10، وكان على قائمة المدرب الفرنسي لتدعيم صفوف الريال في 2018 قبل مغادرة تدريب الميرينجي.