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واشنطن تفرض عقوبات على تركيا الأسبوع المقبل بسبب "إس 400"

الأحد 14 يوليو 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تفرض عقوبات على تركيا الأسبوع المقبل بسبب "إس 400"


وكالات

تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على تركيا جراء صفقة شراء منظومة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي، التي تسلمت الشحنة الثانية منها، اليوم السبت.

وقال مصدر لوكالة بلومبرغ، اليوم السبت 13 يوليو / تموز، إن الإدارة الأمريكية تريد الانتظار حتى مرور ذكرى محاولة الانقلاب العسكري في تركيا عام 2016 يوم الاثنين المقبل، لتجنب إثارة المزيد من التكهنات بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن التمرد".


ولفتت الوكالة إلى أن المصدر أشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد قرر بالفعل مجموعة من العقوبات ضد تركيا.

و أعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة، عن بدء إرسال منظومة "إس 400" إلى تركيا، مؤكدا على تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها، بينما وصلت الشحنة الثانية  إلى أنقرة، اليوم السبت.

يذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد، وإخراجها من مشروع مقاتلات "إف 35".

ولوحت واشنطن بوقف إمداد تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بمقاتلات "إف 35"، إذا لم تتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية "إس 400"، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.

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