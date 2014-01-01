  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنو غلاف غزة غاضبون من الاعتذار لحماس

الأحد 14 يوليو 2019 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنو غلاف غزة غاضبون من الاعتذار لحماس


القدس المحتلة / سما /

أعرب مستوطنون من سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة، مساء السبت، عن غضبهم من الاعتذار الذي قدمه الجيش الإسرائيلي على قتل أحد نشطاء حركة حماس يوم الخميس الماضي على حدود شمال قطاع غزة.

وبحسب تقرير بث من غلاف غزة عبر قناة 12 العبرية، فإن السكان في الغلاف يشعرون بالغضب والإحباط من سياسة الجيش مشيرةً القناة إلى أن حماس والفصائل والمحللين السياسيين في غزة اعتبروا الاعتذار ضعف ونتيجة حالة من الخوف والقلق والذعر لدى الإسرائيليين.

وطالب المستوطنون في أحاديث منفصلة للقناة، بضرورة إيجاد سياسة ثابتة وواضحة تجاه حماس في قطاع غزة مشيرين إلى أنهم في كل مرة رغم حالة التوتر يضطرون للعودة للروتين ذاته مع مزيد من الحرائق والصواريخ التي تطلق كل فترة، في روتين مماثل ويومي منذ انتهاء عملية الجرف الصامد "عدوان 2014".

واعتقد عدد من المستوطنين أن إطلاق الصاروخين الجمعة كان بمثابة الطلقة الأولى لإمكانية اندلاع تصعيد. مشيرين إلى أنهم يعيشون في حالة قلق وطوارئ رغم استثمار الجيش العديد من الموارد في مشاريع دفاعية على الحدود وتثبت نفسها، إلا أنها لا تحدث شعوراً بالأمن الذي قوضته السياسة المتبعة حاليا.

وحملوا الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي الذي يعيشون فيه مطالبين بوضع قواعد وأسس جديدة.

وتشير القناة في تقريرها، إلى أنه رغم حالة الغضب والإحباط، إلا أن سكان الغلاف لا يريدون الحرب ويفضلون الهدوء الذي حرموا منه منذ عام ونصف مشيرةً إلى أن حماس أيضا لا ترغب في مواجهة عسكرية كبيرة مع إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل ما حمله الوفد المصري لحماس بشأن المصالحة والتهدئة

لهذه الاسباب .. هآرتس تكشف : خلاف سعودي اماراتي كبير

نتنياهو: الجيش ينتظر مني ضوءاً أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس ولن نقبل وساطات

مقتل شاب فلسطيني من غزة في اليمن

فيديو.. قناة عبرية تعيد تمثيل جريمة اغتيال الامين العام لحركة الجهاد "فتحي الشقاقي"

ما هي التسهيلات التي تعرضها إسرائيل مقابل استمرار التهدئة في غزة؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

وفد

مصر طرحت تسليم قطاع غزة ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وهكذا ردت حماس ..

لهذا السبب: اسرائيل امتنعت الرد على إطلاق الصواريخ من غزة كما يحدث في كل حادث مماثل

عملية خانيونس

تغييرات كبيرة وتكتم على الاخفاقات.. تداعيات عملية خانيونس ما زال صداها يدوي في "أمان"

الرئيس والوفد المصري

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع الرئيس عباس وحركة فتح

قيادة سرايا القدس بعثت رسالة للاحتلال عبر الوفد المصري بشأن تهديدات نتنياهو الاخيرة مفادها..