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ما هي التسهيلات التي تعرضها إسرائيل مقابل استمرار التهدئة في غزة؟

السبت 13 يوليو 2019 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي التسهيلات التي تعرضها إسرائيل مقابل استمرار التهدئة في غزة؟


غزة / سما /

قال هاني ثوابتة المسؤول في الجبهة الشعبية أن الوفد الأمني المصري الذي زار غزة الجمعة ناقش مع رؤساء الفصائل الفلسطينية تفاهمات التهدئة مع إسرائيل، وقال الثوابتة أن المصريين نقلوا الى غزة رسائل من إسرائيل بالخصوص، وهو الامر الذي أطلعنا به مراسلنا بوقت سابق من صباح اليوم.

ومن التسهيلات التي سيتم تقديمها للفلسطينيين وفقا للتفاهمات التي تمت بلورتها: ادخال ادوية ومساعدات طبية، إعادة قوارب صيد لأصحابها، والسماح بإدخال مراكب جديدة لتعويض الصيادين وتقديم تسهيلات لهم، زيادة تصريحات العمل في إسرائيل لعمال من غزة، ادخال مواد محظورة كانت منعت حتى هذا الوقت لاستخدام مزدوج لها، مضاعفة عدد الشاحنات التي سيتم السماح لها بإدخال البضائع الى غزة.

وذكر الثوابتة انه تم ابلاغ الفصائل الفلسطينية ان وفدا قطريا، سيزور غزة في الـ18 من شهر تموز الحالي، لمتابعة ملف خط كهرباء 161، إضافة الى تقديم مزيد من التسهيلات حول تنفيذ مشروع المستشفى الميداني بسرعة وتوفير جميع المعدات بوقت قياسي، والعمل على مشروع المنطقة الصناعية.

وغادر الوفد الأمني المصري صباح السبت القطاع متوجها الى رام الله، واجتمع الوفد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيجتمع مع مسؤولين في قيادة فتح لمناقشة ما تم التوصل في غزة حول قضية التهدئة والمصالحة الفلسطينية.

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