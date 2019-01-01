اشتية يطلع على احتياجات قرى شمال غرب القدس

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، وفدا من المجالس المحلية لقرى شمال غرب القدس.

واطلع الوفد رئيس الوزراء، على آخر التطورات في ضواحي القدس، وما تعانيه مناطقهم جراء الإجراءات الإسرائيلية، إضافة إلى أهم المطالب والمشاريع التي تحتاجها قراهم وبلداتهم.

واستعرض اشتية المشاريع التطويرية التي اعتمدتها الحكومة في قطاعي التعليم والبنية التحتية في محافظة القدس، وتشمل تعبيد طرق داخلية وخارجية، وتوسعة شبكات مياه، وتأهيل وتوسعة وتجهيز مدارس في عشرات البلدات منها قرى شمال غرب القدس.

كما استعرض استراتيجية الحكومة وخططها التنموية القائمة على تعزيز صمود المواطنين، وخلق تنمية متوازية بين المحافظات.

ووعد رئيس الوزراء الوفد بدراسة كافة المطالب والعمل على تنفيذها، لا سيما مشاريع القطاع الزراعي، بعد الإعلان عن محافظة قلقيلية عنقودا زراعيا.