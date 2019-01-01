قيادة سرايا القدس بعثت رسالة للاحتلال عبر الوفد المصري بشأن تهديدات نتنياهو الاخيرة مفادها..

غزة / سما /

بعثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، اليوم السبت، رسالة الى الاحتلال الاسرائيلي عبر الوفد الامني المصري بشأن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاخيرة.

وقالت السرايا في تصريح لها، إن قيادة المجلس العسكري لسرايا القدس، أكدت للوفد الأمني المصري، أن تهديدات نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي لن تدفع بالحركة أن تكون مكتوفة الأيدي وأنها جاهزة للرد على أي فعل إسرائيلي يستهدف المواطنين والمقاومة.

وكان الوفد الامني المصري قد وصل قطاع غزة مساء امس الجمعة في زيارة قصيرة التقى خلالها قيادة حركة حماس بغزة والفصائل الفلسطينية قبل ان يغادر صباح اليوم الى رام الله للقاء قيادة حركة فتح.