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الاحتلال يسلم مواطنا في بيت امر إخطارا لهدم منزله

السبت 13 يوليو 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم مواطنا في بيت امر إخطارا لهدم منزله


رام الله / سما /

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت، مواطنا في بلدة بيت امر شمال الخليل، إخطارا لهدم منزله.

وأوضح الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، أن قوات الاحتلال سلمت المواطن علي محمد علي العلامي، إخطارا لهدم منزله المكون من طابق وتسوية بمساحة 150 مترا مربعا، لافتاً إلى أن المنزل المذكور قيد الانشاء ويقع في منطقة واد الشيخ القريب من مدخل بيت أمر.

واشار عوض، إلى أن قوات الاحتلال سلمت الاخطار للمواطن العلامي، بحجة عدم الترخيص، علما ان المنطقة التي يقع عليها البناء تتبع إداريا لبلدية بيت أمر والمواطن العلامي يملك جميع الأوراق التي تثبت ملكيته لقطعة الأرض المقام عليها منزله.

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