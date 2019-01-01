دراسة ألمانية تتحدث عن فصيلة دم الرجال المفضلة للنساء

برلين /سما/

شارك ثلاثة آلاف متطوع من الذكور في اختبارات، أجراها علماء ألمان لتحديد أكثر فصائل الدم جاذبية للنساء .

وبحسب وكالة سبوتنك الروسية التي نشرت التقرير، فقد تتبعت الاختبارات عدة أنماط، وجاءت النتائج لصالح فصيلة الدم الأولى "O" أنهم الأكثر جاذبية وعادة ما يكون لديهم شركاء أكثر.

وأظهرت الدراسة أن الرجال الحاملين لفصيلة الدم الثانية "A" هم أقل نشاطا ويكونون متأثرين بضبط النفس والمحافظة على العلاقات.



أما أصحاب الرجال الحاملين لفصيلة الدم الثالثة "B"، فبينت الدراسة انفتاح المشاعر لديهم وغزارة مظاهر الحنان.

أما بخصوص حاملي فصيلة الدم الرابعة "AB" فأشارت الدراسة إلى أنهم أشخاص لا يحبون تكرار التجارب ويفضلون استخدام ما هو تقليدي.



وتنقسم فئات الدم إلى أربعة أنواع رئيسية هي A وB وAB وO، وكل نوع من أنواع الدم هذه له أنواع فرعية، ومن المهم معرفة فصيلة دمك لأنها يمكن أن تساعدك سواء إذا احتجت للدم أو تبرعت بالدم، بالإضافة إلى ذلك فإنه وجد أن فصيلة دمك يمكن أن تخبر الكثير عن صاحبها .