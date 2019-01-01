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وزير الحكم المحلي يشيد بسلاسة الاقتراع لانتخابات مجالس الهيئات المحلية _الإعادة

السبت 13 يوليو 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يشيد بسلاسة الاقتراع لانتخابات مجالس الهيئات المحلية _الإعادة


رام الله / سما /

 أشاد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، بسلاسة سير عملية الاقتراع لانتخابات مجالس هيئات محلية/الإعادة، التي انطلقت، اليوم السبت، في سبع هيئات محلية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية الميدانية، لمراكز الاقتراع في كل من قبلان، وكفر الديك، وجيوس، وقفين.

وأكد الصالح أن اجراء الانتخابات لعدد من الهيئات المحلية، يكرس خيار الديمقراطية، ويدعم نهج وسياسة الوزارة في التأكيد على حق المواطنين في اختيار ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية ومن سيقوم بخدمتهم على النحو الأمثل.

وشكر الصالح الجهود المبذولة من قبل كافة العاملين في مراكز الاقتراع، وأفراد الشرطة في سبيل اتمام العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية ومهنية.

كما تفقد وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون المديريات عملية سير الانتخابات في مراكز الاقتراع في تفوح، وبيت عوا، وحزما.

يذكر أن مراكز الاقتراع في جميع الهيئات المحلية التي تجري بها انتخابات الإعادة اليوم ستقفل أبوابها في تمام الساعة السابعة مساءً، وكانت سبع هيئات محلية قد تقدمت بها قائمة واحدة وفازت بالتزكية، فيما لم تجر الانتخابات في ثلاث هيئات محلية لم تترشح بها أي قائمة.

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