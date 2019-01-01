الشرطة الفلسطينية تُحذر مطلقي الرصاص بالمناسبات

سما / وكالات/

التقى النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون وفدا من قيادة الشرطة الفلسطينية ممثلة بمساعدي مدير عام الشرطة العميد زهير شاهين، والعميد محمد زايد، والعميد جمال الديب والعميد فايق المبحوح، ومدراء إدارات المباحث العامة العميد حسام شهون، ومكافحة المخدرات العميد أحمد القدرة؛ للتنسيق بشأن إجراءات ضبط السلاح المنفلت، الذي يستخدمه بعض المخالفين في المناسبات، لاسيما يوم إعلان نتائج الثانوية العامة.

وقد ناقش المجتمعون خطورة الجريمة والآثار الناتجة عنها، وسبل الحد منها، وإجراءات الضبط الإداري والقضائي لوقفها؛ حيث خلص الاجتماع إلى عدة مخرجات تتمثل في تشديد الإجراءات القضائية بحق المتهمين المخالفين، وإحكام التحقيقات والبينات في الوقائع التي يتم ضبطها، وإحالتها للنيابة العامة، فضلا عن التنسيق مع التنظيمات والفصائل لرفع الغطاء التنظيمي عن كافة مرتكبي هذه الجريمة ومعاقبتهم قانونيا وتنظيميا.