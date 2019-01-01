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بيرتس: نتنياهو يخشى حماس ويتهرب من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية

السبت 13 يوليو 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيرتس: نتنياهو يخشى حماس ويتهرب من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

 قال عمير بيرتس زعيم حزب العمل الإسرائيلي، اليوم السبت، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يخشى مواجهة حركة حماس عسكريا، وفي ذات الوقت يتهرب من أي مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية.

وانتقد بيرتس في جولة له بغلاف غزة، سياسة نتنياهو وحكومته تجاه المستوطنين في غلاف غزة، متهما إياه بأنه يستخدم سياسة أقل مساواة لسكان الغلاف من المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال "إن نتنياهو يفضل المواجهة مع حماس على الدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية". مشيرا إلى أن هذه السياسة لم تعد تطاق، وأن حزبه سيسعى لتغييرها خلال الانتخابات المقبلة.

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