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رسالة الطفل المصاب عبد الرحمن شتيوي: "اعتنوا بأصدقائي"

السبت 13 يوليو 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة الطفل المصاب عبد الرحمن شتيوي: "اعتنوا بأصدقائي"


قلقيلية / سما /

 نشر منسق المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، مراد شتيوي اليوم السبت، رسالة يشرح فيها ظروف إصابة الطفل عبد الرحمن شتيوي الذي أصيب برصاصة متفجرة أمس الجمعة، ودخل في غيبوبة بعدما تهتك رأسه ودماغه من آثار شظايا الرصاصة، وهو يرقد في مستشفى رفيديا الحكومي.

وجاء في الرسالة:

إلى من يهمه الأمر،

على الرغم من أن الطفل عبد الرحمن شتيوي البالغ من العمر (10 أعوام) فاقد للوعي، بعدما تم إطلاق النار عليه برصاصة متفجرة وإصابته بالرأس مما أدى إلى إصابة دماغه.

ندعو الجميع لحماية الأطفال الفلسطينيين،

ورسالة الطفل شتيوي لكم: "لقد كنت أجلس أمام منزل عائلتي أشاهد الجنود ولم أعلم ما الذي حدث، الآن أنا أقاتل من أجل البقاء على الحياة، ربما لن أنجح، لكن أتمنى منكم أن تعتنوا بأصدقائي".

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