الاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، التضييق على أهالي بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا للتفتيش صباح اليوم بمحيط مسجد الاربعين في العيساوية وقامت بتفتيش المارة، بالإضافة إلى نصبها حاجزا آخر على المدخل الشمالي للبلدة.

وتواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لليوم السادس عشر على التوالي منذ استشهاد الشاب محمد عبيد، حصارا مشددا على البلدة، والتضييق على الاهالي.

وافاد مواطنون من البلدة ، بأن سبب تواصل التضييق على الاهالي في العيساوية هو محاولة سلطات الاحتلال تحويل البلدة الى ثكنة عسكرية، ولفتح الطريق لمرور المستوطنين عبرها مثل مرورهم من البلدة القديمة في القدس.