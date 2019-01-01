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الاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

السبت 13 يوليو 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، التضييق على أهالي بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا للتفتيش صباح اليوم بمحيط مسجد الاربعين في العيساوية وقامت بتفتيش المارة، بالإضافة إلى نصبها حاجزا آخر على المدخل الشمالي للبلدة.

وتواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لليوم السادس عشر على التوالي منذ استشهاد الشاب محمد عبيد، حصارا مشددا على البلدة، والتضييق على الاهالي.

وافاد مواطنون من البلدة ، بأن سبب تواصل التضييق على الاهالي في العيساوية هو محاولة سلطات الاحتلال تحويل البلدة الى ثكنة عسكرية، ولفتح الطريق لمرور المستوطنين عبرها مثل مرورهم من البلدة القديمة في القدس.

 
#الاحتلال

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