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اجتماع ثان بين قيادة حركة حماس و الوفد المصري

السبت 13 يوليو 2019 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع ثان بين قيادة حركة حماس و الوفد المصري


غزة / سما /

قالت حركة "حماس" إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وعدد من قياداتها عقدوا لقاءًا ثانيًا صباح يوم السبت بالوفد المصري.

وذكرت الحركة في بيان أن قيادة الحركة اجتمعت بالوفد المصري برئاسة اللواء أيمن بديع استكمالًا للاجتماعات التي عُقدت أمس.

وبينت أنه جرى استكمال مناقشة المباحثات الخاصة بمتابعة العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وفق البيان، بحث هنية مع الوفد القضايا المشتركة بينهما بما في ذلك آخر تطورات ملف الوحدة الفلسطينية وتطورات ملف التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكان وفد المخابرات العامة المصرية غادر عقب هذا الاجتماع قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمالًا.

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