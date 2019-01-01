هندي يعود إلى الحياة أثناء مراسم إحراق جثته

وكالات / سما /

عاد هندي إلى الحياة، عندما كانت أسرته تستعد لمراسم دفنه.



ودخل غاندام كيران في غيبوبة الأسبوع الماضي، بعد التهاب في الكبد، وأخبر الأطباء أسرته أنه سيبقى في سبات، دون فرصة للنجاة.



وفوجئت والدته بالدموع في عيني ابنها، عندما كانت تلفه استعداداً لحرق جثته. فسارعت إلى تنبيه أقربائها، الذين اتصلوا على الفور بطبيب محلي.



وأخبر الطبيب والدة كيران أن قلبه لا يزال ينبض بالحياة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وبعد ثلاثة أيام من عودته إلى الحياة، بدأ كيران يتعافى بشكل جيد، وأصبح قادراً على الحديث من جديد، لكنه لا يزال يخضع للعلاج بإشراف الأطباء.