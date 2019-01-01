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الممثل التركي "باريش" يتسلّم جائزة أفضل ممثل عالمي بلبنان

السبت 13 يوليو 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الممثل التركي "باريش" يتسلّم جائزة أفضل ممثل عالمي بلبنان


وكالات / سما /

تسلّم الممثل التركي، باريش أردوتش، جائزة مهرجان "بياف"، كأفضل ممثل عالمي، من السفير التركي لدى لبنان، هاكان تشاكيل.

حضور أردوتش، حظي باهتمام إعلامي وشعبي واسع، حيث تجمهر المئات من محبيه في الأماكن المحيطة بالحفل للتقاط الصور معه.

وقال النجم التركي في كلمته خلال حفل تسلمه الجائزة: "متحمس وسعيد لوجودي هنا، أريد ان أقول إنّ الجوائز مهمة لتحفيزنا".

وتابع: "تسلمي لهذه الجائزة من لبنان يعني لي الكثير، وأنا من أشد المعجبين بالمخرجة اللبنانية نادين لبكي".

ومهرجان "بياف"، هو حدث سنوي انطلق منذ سنوات في لبنان، ويكرم شخصيات مرموقة من مختلف المجالات (الفن، السياسة، الثقافة، الموسيقى، والتمويل والخدمات الإنسانية)، وترعاه لجنة خاصة بالمؤتمر بالتعاون مع وزارة السياحة.

ومن المكرّمين في المهرجان، الإعلامية ريما نجيم، والفنان وائل كفوري، والفنان ملحم زين، والممثلة سلافة معمار، ومغني الراب الجزائري عبدالرؤوف دراجي، والمغني السوري ناصيف زيتون. 

#باريش #الممثل التركي

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