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نصائح عليك اتباعها لرائحة عطر قوية تدوم لساعات

السبت 13 يوليو 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح عليك اتباعها لرائحة عطر قوية تدوم لساعات


وكالات / سما /

تعد العطور من أهم اللمسات الأساسية التي تضفي جاذبية على إطلالة الرجل، خاصة إذا وقع اختياره على نوع مثير من العطور ذات الرائحة النفاذة، إلا أن تطايرها بشكل سريع بعد وضعها بفترة قليلة قد يثير استياء البعض.

وحتى تحافظ على فعالية عطرك لساعات أطول عليك الانتباه لمجموعة من العوامل التي يكون لها تأثير ملحوظ على ثبات العطر لفترة أكبر. 

أهمية العطور لجاذبية الرجل

عليك في البداية الاستحمام قبل وضع العطر وتجفيف الجسم بشكل جيد، حيث إن الجسم الرطب لا يحافظ على ثبات العطر بجسمك. 

كما يفضل وضع العطر على الجسم مباشرة وليس على الملابس لضمان ثبات أقوى ولتجنب ترك أي أثر أو علامات عليها من الخارج. 

نصائح للحفاظ على قوة العطر 

ومن الأمور التي تؤثر أيضاً على قوة العطر، هي لون الزجاجة التي يوضع بها، حيث إنها إذا كانت ملونة فإنها تضمن الحفاظ على تأثير العطر بشكل أكبر من الزجاجة الشفافة التي تعمل على تحليل روابط الروائح وكسرها بشكل أسرع.

وينصح أيضاً بوضع زجاجة العطر في درجة حرارة معتدلة وإبعادها عن الشمس، لأن درجات الحرارة المرتفعة تقلل تأثير العطر وقوته.

كما يفضل وضع العطر في الغرفة وليس الحمام، وذلك لأن رطوبة الحمام واختلاف حرارته يؤدي إلى التقليل من فاعليته وتغيير رائحته.

ولضمان تأثير قوي لعطرك، عليك الإمساك بالزجاجة على مسافة تبعد من 10 إلى 7 سم من جسمك.

#نصائح #العطر

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