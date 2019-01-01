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فيديو.. كيم يغط في النوم خلال اجتماع حاشد

السبت 13 يوليو 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. كيم يغط في النوم خلال اجتماع حاشد


وكالات / سما /

تناقلت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهو يستسلم للنوم خلال اجتماع سياسي حاشد بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة.

الاجتماع الذي كان مخصصا لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الزعيم السابق كيم إيل سونغ (جدّه) ضم عديد الشخصيات السياسية والعسكرية في كوريا الشمالية.

وظهر كيم، وهو يتصدر المشهد مقابلا ضيوفه، لكنه بدا مغمض العينين مستسلما للنعاس الذي جعل رأسه يميل أحيانا أثناء إلقاء أحد الحضور خطابا بالمناسبة.

طريقة استفاقة الزعيم الكوري الشمالي، أكدت أنه كان فعلا يغط في النوم، إذ رفع حاجبيه متوجها بنظراته نحو الجمهور، في محاولة لإظهار صورته الحازمة المعتادة بعد وهلة نوم خفيف.

وسائل الإعلام التي تناقلت الفيديو، ذكّرت بحادثة مماثلة وقعت لأحد القادة البارزين، والذي عوقب بالإعدام من طرف الزعيم نفسه، بسبب نومه في أحد الاجتماعات بحضور كيم.

ويتعلق الأمر بوزير الدفاع السابق، هيون يونغ تشول، الذي غفى خلال أحد التجمعات العسكرية.

#كيم جونغ أون

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