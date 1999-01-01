  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

توجيه اتهامات جديدة بأفعال مشينة للمغني الأميركي كيلي

السبت 13 يوليو 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
توجيه اتهامات جديدة بأفعال مشينة للمغني الأميركي كيلي


وكالات / سما /

وجهت محكمتان اتحاديتان في نيويورك وشيكاغو، يوم الجمعة، اتهامات جديدة للمغني الأميركي آر.كيلي بنقل نساء وفتيات عبر الولايات الأميركية، من أجل ممارسة الجنس وإبقائهن تحت سيطرته قسرا وشراء صمتهن بالرشوة.

ويواجه كيلي اتهامات بالاعتداء الجنسي بالفعل في ولاية إيلينوي، وفق ما نقلت رويترز.

وفي عريضتي اتهام تم الكشف عنهما في بروكلين وشيكاغو، قال ممثلو الادعاء الاتحادي إن كيلي (52 عاما) أدار شبكة للابتزاز وتهريب البشر كانت تفرض على النساء والفتيات الطاعة وطلب الإذن منه للأكل أو استخدام المرحاض.

وأوضح ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام في بروكلين "أغراض هذا المشروع كانت الترويج لموسيقى آر. كيلي وعلامته التجارية واستخدام نساء وفتيات لممارسة أنشطة جنسية غير قانونية مع كيلي".

وصرح محاميه ستيف جرينبرغ، بأن محققين من شرطة نيويورك ووزارة الأمن الداخلي ألقوا القبض على المغني لدى قيامه بنزهة مع كلبه، يوم الخميس.

ومثل مغني موسيقى (الآر.آند.بي)، أمام المحكمة الجزئية في شيكاغو، لفترة وجيزة، يوم الجمعة، على أن يعود إليها يوم الاثنين لاستكمال الإجراءات.

وحث الادعاء في بروكلين، المحكمة على عدم الإفراج عن كيلي بكفالة بينما يحاولون إرساله إلى نيويورك للمثول أمام جلسة استماع لم يحدد موعدها بعد.

وتشير عريضة الاتهام في بروكلين إلى أن المزاعم بحق كيلي، الحائز على عدة جوائز غرامي، تعود إلى ممارسات بدأت منذ عام 1999، بما يشمل الاستغلال الجنسي لأطفال وقصر والخطف والعمل القسري.

#كيلي

الأكثر قراءة اليوم

البردويل يكشف لأول مرة عن أسئلة اللواء "ماجد فرج بخصوص سلاح المقاومة بغزة"

قناة عبرية: تل ابيب تبعث برسالة الى حماس بغزة عبر المخابرات المصرية وهذا مفادها..

الانتقام قادم.. حماس: الاحتلال لديه مهلة أسبوع لتطبيق التفاهمات وتبعث برسالة للوسطاء مفادها..

قيادي بحماس: الامور الانسانية لا تقايض و ما يريده الوفد المصري لغزة التالي..

وزير سابق بحكومة التوافق : هناك جيش من الفاسدين الكبار

موقع عبري يزعم: سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة في اشكول

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: الجيش ينتظر مني ضوءاً أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس ولن نقبل وساطات

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد مباحثات مع حماس

مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر وتنوي ضم أراض جديدة والاستمرار في حصار غزة

وفد

الوفد المصري ينهي لقاءاته مع الفصائل وحماس وهذا ما تم بحثه ..

غرينبلات: الفلسطينيون سيدفعون ثمن فشل "خطة ترامب" وينفي زيارة ماجد فرج لواشنطن