عذاب الحب يؤذي القلب

وكالات / سما /

قال الطبيب النفسي الألماني البروفيسور غونتر زايدلر إن عذاب ‫الحب لا يؤذي النفس فحسب، بل القلب أيضا.

‫وأوضح البروفيسور زايدلر أن عذاب الحب الناجم عن فراق الحبيب بسبب ‫موته أو انتهاء العلاقة العاطفية، لا يتسبب في الشعور بالحزن والاكتئاب ‫فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى ما يعرف بمتلازمة "القلب المكسور" التي تتمثل أعراضها في آلام الصدر وضيق التنفس.

‫وفي أسوأ الحالات، قد تشكل هذه المتلازمة خطرا على الحياة، إذ قد تتسبب في فشل القلب.

‫ويتم علاج متلازمة القلب المكسور بنفس طريقة علاج مرضى قصور القلب، إلى ‫جانب العلاج النفسي.