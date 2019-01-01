  1. الرئيسية
  2. الصحة

عذاب الحب يؤذي القلب

السبت 13 يوليو 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
عذاب الحب يؤذي القلب


وكالات / سما /

قال الطبيب النفسي الألماني البروفيسور غونتر زايدلر إن عذاب ‫الحب لا يؤذي النفس فحسب، بل القلب أيضا.

‫وأوضح البروفيسور زايدلر أن عذاب الحب الناجم عن فراق الحبيب بسبب ‫موته أو انتهاء العلاقة العاطفية، لا يتسبب في الشعور بالحزن والاكتئاب ‫فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى ما يعرف بمتلازمة "القلب المكسور" التي تتمثل أعراضها في آلام الصدر وضيق التنفس.

‫وفي أسوأ الحالات، قد تشكل هذه المتلازمة خطرا على الحياة، إذ قد تتسبب في فشل القلب.

‫ويتم علاج متلازمة القلب المكسور بنفس طريقة علاج مرضى قصور القلب، إلى ‫جانب العلاج النفسي.

#الحب #القلب

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: تل ابيب تبعث برسالة الى حماس بغزة عبر المخابرات المصرية وهذا مفادها..

الانتقام قادم.. حماس: الاحتلال لديه مهلة أسبوع لتطبيق التفاهمات وتبعث برسالة للوسطاء مفادها..

قيادي بحماس: الامور الانسانية لا تقايض و ما يريده الوفد المصري لغزة التالي..

موقع عبري يزعم: سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة في اشكول

الوفد المصري ينهي لقاءاته مع الفصائل وحماس وهذا ما تم بحثه ..

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

نصر الله: لدينا قدرة هجومية نوعية ستفاجئ العدو ويوجه تحذير للاحتلال..

الأخبار الرئيسية

اجتماع ثان بين قيادة حركة حماس و الوفد المصري

جرينبلات: خطة السلام لاتستخدم عبارة حل الدولتين

نتنياهو: الجيش ينتظر مني ضوءاً أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس ولن نقبل وساطات

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد مباحثات مع حماس متجها الى رام الله

مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر وتنوي ضم أراض جديدة والاستمرار في حصار غزة