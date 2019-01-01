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تويتر يحقق في انقطاع واسع النطاق لخدمته

السبت 13 يوليو 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر يحقق في انقطاع واسع النطاق لخدمته


وكالات / سما /

قال موقع تويتر اليوم إنه يحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول على الموقع.

وأظهر موقع داون ديتكتور دوت كوم المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة.

وفي مارس/آذار الماضي حدث انقطاع كبير في خدمات فيسبوك، ولاحقا ذكرت الشركة أن السبب كان نتيجة تعديل على خوادمها الداخلية أدى لانقطاع الخدمة عن العديد من المستخدمين، وأكدت أن أنظمتها تعافت، واعتذرت عن الإزعاج الذي تسبب به الانقطاع. 

وتوقفت خدمات كل من فيسبوك وإنستغرام وواتساب عن العمل في أميركا الشمالية وأوروبا وبعدد من دول أميركا الجنوبية، وذكر موقع داون ديتيكتور وقتها أن هذا الانقطاع هو الأكبر في تاريخ الموقع.

#تويتر #المستخدمين

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