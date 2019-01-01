اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية تطلق مخيماتها لعام 2019

رام الله / سما /

انطلقت اليوم السبت، فعاليات 250 مخيماً صيفياً، تشرف عليها اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية في كافة انحاء الوطن وقطاع غزة.

وحملت المخيمات الصيفية هذا العام شعار (باقون في أرضنا) وتقام بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة موسى ابو زيد، والمدير التنفيذي ميسون حجة، وبالشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة مع الأطفال، بشكل موحد وتتواصل حتى الـ 31 الجاري.

وقالت حجة، "إن انطلاق المخيمات الصيفية لهذا العام تحت شعار (باقون في ارضنا)، ما هو إلا رد على صفقة العار" صفقة القرن"، وقد عملنا في اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية على توزيع المخيمات في كافة محافظات الوطن وقطاع غزة بشكل يراعي التعداد السكاني في المدن, وقرى, ومخيمات والمناطق المهمشة والقريبة من الجدار العنصري على حد سواء، وذلك حرصا من اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية على إفادة أكبر عدد ممكن من الاطفال اينما وجدوا ورسم بسمة على وجوههم، وأيضاً العمل على تعزيز الانتماء الوطني وغرس القيم الوطنية.

وأوضحت حجة، أن هناك تنويعا في الزوايا والبرامج الخاصة بالمخيمات التي تنوعت ما بين برامج عملية وأخرى ونظرية، فقد تم تقسيم المخيم إلى زوايا اساسية وهي (تثقيف وطني ومدني، الدراما والمسرح والكتابة الإبداعية فن والأشغال اليدوية، اخيراً الرياضة)، وتعمل هذه البرامج المنوعة على التفريغ النفسي لأطفالنا من خلال خطة موضوعة من قبل خبراء، للدمج ما بين المتعة والاستفادة، وقد ضمت المخيمات الصيفية الموزعة في كافة المناطق الفلسطينية ما يقارب 30.000 طفل وطفلة في محافظات الضفة الغربية، وأما في قطاع غزة الحبيب تم مشاركة 1500 طفل وطفلة من الفئة العمرية (6-12) عاماً المستهدفة.

وذكرت حجة، أن اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية اطلقت أيضاً 30 مخيماً تخصصياً في محافظات الضفة، حيث تشمل هذه المخيمات، مخيم الشرطي الصغير بالتعاون مع جهاز الشرطة، بهدف كسر حاجز الخوف بين الطفل ورجل الامن، ومخيمات الإطفائي الصغير بالتعاون مع الدفاع المدني لما لها من أهمية لتوعية اطفالنا حول المخاطر وكيفية التعامل معها.

وبينت حجه، أن التركيز على المخيمات التراثية يأتي ضمن حرص اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية على غرز القيم الوطنية وإحياء التراث في نفوس الأطفال، وكما تم التركيز بشكل خاص على دمج اطفال ذوي الاعاقة في المخيمات التخصصية للمشاركة في العرس الفلسطيني، وقد اولت اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية اهتماما لجميع شرائح الاطفال كل حسب ظروفه حث تم عمل ايضا مخيمات متخصصة لأطفال من مرضى السرطان ضمن بيئة وظروف محيطة تتناسب ووضعهم الصحي، حيث تم العمل وتدريب كوادر خاصة مؤهلة للعمل في هذه المخيمات بشكل خاص، كما أن دور اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية لن يقف عند هذا الحد حيث خصص اللجنة فريقاً وطنياً مدرباً ومؤهلاً لزيارة المخيمات الصيفية وتقييمها بهدف الرقي وتقديم ما هو افضل لهذه الفئة العمرية من اجل احياء جيل من القادة هم امل المستقبل.

ولفتت حجه الى أهمية دور الطاقم التنفيذي الذي واصل عمله ليلاً نهاراً لتحضير وتجهيز جميع متطلبات العمل لإقامة المخيمات الصيفية، بالإضافة إلى دور المميز لمدراء المخيمات والمنشطين، وكل في موقعه لإنجاح هذه المخيمات.

واشارت الى أنه تم الانتهاء من جميع الامور اللوجستية للمخيمات الصيفية من تسليم القرطاسية وأدوات المخيمات والملابس" قمصان، وقبعات" لجميع المؤسسات المشاركة في المخيمات الصيفية بكافة انحاء الوطن وقطاع غزة.