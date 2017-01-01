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باريس يريد لاعب غير متوقع في صفقة نيمار

السبت 13 يوليو 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس يريد لاعب غير متوقع في صفقة نيمار


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم عن آخر مستجدات مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي حول ضم نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي كان الاسمان الأكثر شيوعا في الفترة الأخيرة حول دخولهما في صفقة تبادلية مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان لكن الفريق الباريسي يرغب في ضم كليمنت لينجليت من البارسا.

وتابعت الصحيفة أن دخول لينجليت الذي تألق مع برشلونة في الموسم الماضي في دفاع برشلونة بجوار جيرارد بيكيه يعد مفاجأة في الفترة الأخيرة بإصرار باريس سان جيرمان على ضمه في صفقة نيمار.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان في مفاوضات مع برشلونة حول رحيل نيمار ووجود الفرنسي ضمن الصفقة.

وكان باريس سان جيرمان كشف عن طريق ليوناردو، المدير الرياضي عن رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف الفريق والعودة لبرشلونة في الصيف الجاري لكن النادي لن يوافق على رحيله إلا بمقابل مالي مناسب له.

وكان نيمار انضم لصفوف باريس سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

#باريس سان جيرمان #نيمار دا سيلفا

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